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Юрий Никитин поделился редким фото мамы, на которую похож как две капли, и поздравил ее с 92-летием

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
333
Время на прочтение
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Юрий Никитин поделился редким фото мамы, на которую похож как две капли, и поздравил ее с 92-летием

Юрий Никитин / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Продюсер рассказал о празднике в его семье.

Украинский продюсер Юрий Никитин поделился редким фото своей мамы Людмилы Андреевны.

На странице в Instagram Никитин разместил фотографии близкого человека и поздравил ее с днем рождения. 4 июля Людмила Андреевна отметила 92-летие. На фото мама продюсера изображена в ярком платье, которое дополнила легким платком. Женщина искренне улыбается и пьет шампанское в машине.

Мама Юрия Никитина / © instagram.com/yuriynikitin
Мама Юрия Никитина / Фото: instagram.com/yuriynikitin
Мама Юрия Никитина / © instagram.com/yuriynikitin
Мама Юрия Никитина / Фото: instagram.com/yuriynikitin

"Мама, дорогая, поздравляю тебя с твоим 92-м днем рождения! Радости, здоровья и долгих лет жизни желаю! Для меня ты лучший пример того, как можно чувствовать, прощать, радоваться, любить. Люблю тебя!" – написал под снимками продюсер.

Мама Юрия Никитина / © instagram.com/yuriynikitin
Мама Юрия Никитина / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Подписчики страницы Никитина присоединились к поздравлениям его мамы с днем рождения, а также отметили, что продюсер очень на нее похож: "мама – огонь!", "До 101 года желаю здоровья и радости к жизни!", "Поздравляем! Какая же она у вас красавица", "вы так похожи на маму!", "Вы с мамой – одно лицо".

Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin
Юрий Никитин / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Напомним, ранее 17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой показала в новом клипе, как подросла. Девушка, творящая под псевдонимом Nora Polinnia, выпустила трек и клип к нему Late Love.

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Дата публикации
Просмотры
333
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