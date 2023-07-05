Юрий Никитин поделился редким фото мамы, на которую похож как две капли, и поздравил ее с 92-летием

Продюсер рассказал о празднике в его семье.
Украинский продюсер Юрий Никитин поделился редким фото своей мамы Людмилы Андреевны.
На странице в Instagram Никитин разместил фотографии близкого человека и поздравил ее с днем рождения. 4 июля Людмила Андреевна отметила 92-летие. На фото мама продюсера изображена в ярком платье, которое дополнила легким платком. Женщина искренне улыбается и пьет шампанское в машине.
"Мама, дорогая, поздравляю тебя с твоим 92-м днем рождения! Радости, здоровья и долгих лет жизни желаю! Для меня ты лучший пример того, как можно чувствовать, прощать, радоваться, любить. Люблю тебя!" – написал под снимками продюсер.
Подписчики страницы Никитина присоединились к поздравлениям его мамы с днем рождения, а также отметили, что продюсер очень на нее похож: "мама – огонь!", "До 101 года желаю здоровья и радости к жизни!", "Поздравляем! Какая же она у вас красавица", "вы так похожи на маму!", "Вы с мамой – одно лицо".
Напомним, ранее 17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой показала в новом клипе, как подросла. Девушка, творящая под псевдонимом Nora Polinnia, выпустила трек и клип к нему Late Love.
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