Юрий Никитин показал архивное фото с Ириной Билык с их молодости и сделал неожиданное признание

Ирина Билык и Юрий Никитин

Реклама

Украинский продюсер Юрий Никитин показал архивное фото с певицей Ириной Билык, где они запечатлены еще молодыми.

Снимком знаменитость поделился в своем Instagram. На фото Юрий Никитин запечатлен с длинными кудрявыми волосами, тем временем у Ирины Билык тогда были короткие белые.

Продюсер поделился, что в свое время исполнительница ему очень сильно помогла. Связано это именно с его карьерой. Никитин вспомнил, как 35 лет назад начал свой путь в продюсерстве. Тем временем Ирина Билык была первой, кто поверил в Юрия Никитина. За это продюсер очень сильно благодарен певице. К слову, так и началось их сотрудничество, которое продолжается до сих пор.

Реклама

Ирина Билык и Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

"35 лет назад началось мое профессиональное путешествие в мире музыкального бизнеса. Первой артисткой, которая поверила в меня как в продюсера, была молодая певица Ирина Билык...", - поделился Никитин.

Напомним, тем временем Ирина Билык недавно впервые за длительное время показала фото с двумя сыновьями. Также артистка поделилась подробностями личной жизни.