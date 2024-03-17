Юрий Никитин показал редкое фото с папой и нежно поздравил его с 93-летием

Продюсер рассказал о празднике в семье и показался с именинником.
Украинский продюсер Юрий Никитин поделился редким фото своего папы Владимира Андреевича и растрогал теплым поздравлением.
Сегодня, 17 марта, папе Никитина исполнилось 93 года. По этому случаю знаменитость посвятил родному человеку пост в Instagram и опубликовал совместное фото с ним. Под редким кадром Юрий обратился к Владимиру Андреевичу и адресовал ему слова благодарности и любви.
"С днем рождения, мой милый! Спасибо тебе за веру, искренность и твою любовь! В твои 93 ты остаешься для меня примером мужества, любви к жизни и вере в прекрасное будущее. Спасибо тебе и люблю тебя безгранично, папа!", - растрогал подписью продюсер.
Поклонники творчества Юрия Никитина также присоединились к поздравлениям 93-летнего именинника и пожелали ему крепкого здоровья.
- Мои самые искренние поздравления
- Поздравляю, многих лет жизни вашему папе!
- Поздравляем! Долгих лет жизни!
- Юра, поздравление вашему папе, крепкого здоровья ему
Напомним, что недавно певица Светлана Тарабарова также поздравляла папу с днем рождения и показала редкие семейные фото с ним.
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