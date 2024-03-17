Юрий Никитин показал редкое фото с папой и нежно поздравил его с 93-летием

Продюсер рассказал о празднике в семье и показался с именинником.

Украинский продюсер Юрий Никитин поделился редким фото своего папы Владимира Андреевича и растрогал теплым поздравлением.

Сегодня, 17 марта, папе Никитина исполнилось 93 года. По этому случаю знаменитость посвятил родному человеку пост в Instagram и опубликовал совместное фото с ним. Под редким кадром Юрий обратился к Владимиру Андреевичу и адресовал ему слова благодарности и любви.

"С днем рождения, мой милый! Спасибо тебе за веру, искренность и твою любовь! В твои 93 ты остаешься для меня примером мужества, любви к жизни и вере в прекрасное будущее. Спасибо тебе и люблю тебя безгранично, папа!", - растрогал подписью продюсер.

Юрий Никитин с отцом / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Поклонники творчества Юрия Никитина также присоединились к поздравлениям 93-летнего именинника и пожелали ему крепкого здоровья.

Мои самые искренние поздравления

Поздравляю, многих лет жизни вашему папе!

Поздравляем! Долгих лет жизни!

Юра, поздравление вашему папе, крепкого здоровья ему

Напомним, что недавно певица Светлана Тарабарова также поздравляла папу с днем рождения и показала редкие семейные фото с ним.

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