Юрий Никитин показал родную сестру, с которой не общался 10 лет, и публично вступился за нее

Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинский продюсер Юрий Никитин показал родную сестру, с которой не общался десять лет.

У знаменитости есть сестра Светлана, которая старше его на 15 лет. Родной человек практически не появлялся в фотоблоге продюсера. Дело в том, что брат и сестра не общались десять лет. Отношения они наладили, а это же Юрий Никитин показал Светлану в своем Instagram.

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Кадрамы с родным человеком продюсер поделился не просто так. Дело в том, что Светлана столкнулась с критикой ее внешности. Так что знаменитость публично вступилась за нее.

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«Моя дорогая сестра, ты прекрасна! Люблю тебя очень сильно», — сказал продюсер.

Родная сестра Юрия Никитина / © instagram.com/yuriynikitin

Отметим, у Юрия Никитина есть единственная родная сестра, которая старше его на 10 лет. Однако в их отношениях была «черная страница». В частности, они в течении 10 лет не общались. Причиной этого были определенные обстоятельства и недоразумения, в детали которых продюсер не вникал. Но с течением времени они все же смогли наладить отношения и восстановить семейную связь.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показывала родную сестру и племянницу. Знаменитость также рассказывала о важном семейном празднике.

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