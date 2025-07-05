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Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму и раскрыл их трогательное обещание
Продюсер публично обратился к имениннице.
Украинский продюсер Юрий Никитин поздравил свою маму с днем рождения.
В фотоблоге звезда рассказал, что на днях его родному человеку исполнилось 94 года. По этому случаю он опубликовал серию фото и обратился к имениннице, на которую похож как две капли воды. На кадрах мама Никитина с макияжем и в платье предстает на праздновании и в авто. В то же время вместе с поздравлениями Юрий рассекретил, что договорился с родным человеком о ее долголетии и как минимум дожить до ста.
"Мама, дорогая, с днем рождения! Будь счастлива и здорова! Дай Бог к твоим 94 добавить еще хотя бы семь лет, как мы с тобой договорились. Спасибо тебе за жизнь, это бесценно. Береги себя. Люблю", - трогательно поздравил Никитин маму.
К слову, в комментариях также не скупились на поздравления и комплименты:
Я даже заплакала! Это большое счастье иметь живых родителей в этом возрасте! Мама у вас шикарная женщина! Пусть исполнятся все ваши пожелания ей!
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Напомним, недавно Юрий Никитин делился редкими фото со своей супругой Ольгой Горбачевой. Супруги праздновали годовщину брака.