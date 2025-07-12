Юрий Никитин показал жену Горбачеву на фото разной давности и публично обратился к ней

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Реклама

Украинский продюсер Юрий Никитин показал, как со временем менялась его жена, ведущая и певица Ольга Горбачева.

Сегодня, 12 июля, возлюбленная звезды празднует день рождения. Именно поэтому в фотоблоге Юрий обнародовал серию фото, сделанных в разное время и локациях. На снимках - Ольга в моменты выступлений, путешествий и семейного уюта. Продюсер показал, как менялась именинница с течением лет, не скрывая восхищения ее женской силой.

"Оленька, с Днем рождения! Ты невероятная! Будь счастлива!" — поздравил Никитин.

Реклама

Ольга Горбачёва / © instagram.com/yuriynikitin

Ольга Горбачёва / © instagram.com/yuriynikitin

Ольга Горбачёва / © instagram.com/yuriynikitin

Ольга Горбачёва / © instagram.com/yuriynikitin

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и также засыпали Горбачеву теплыми словами. Она же, в свою очередь, встретила новую страницу своей жизни в компании подруг.

Стоит отметить, что Ольга Горбачева и Юрий Никитин - пара со своей уникальной историей. Они впервые поженились в 2007 году, но впоследствии пережили разрыв. Несмотря на развод, супруги сохранили взаимоуважение и смогли снова построить крепкие отношения. В 2016 году они официально во второй раз снова стали супругами. И на днях праздновали годовщину брака.