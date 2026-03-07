- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 469
- Время на прочтение
- 1 мин
Юрий Никитин показался со старшей дочерью от Горбачевой в США и нежно поздравил ее с 21-летием
Дочь экс-супругов отпраздновала день рождения.
Украинский продюсер Юрий Никитин показал редкие фото со старшей дочерью от бывшей жены, артистки Ольги Горбачевой, и нежно поздравил ее с важной датой.
Дочь экс-супругов отпраздновала день рождения. 6 марта Полине исполнился уже 21 год. Конечно же, звездный отец поздравил первенца с важной датой. Он опубликовал их редкие совместные фото, которые были сделаны во время прогулки по Сиэтлу, что в штате Вашингтон, США.
Кроме того, Юрий Никитин адресовал Полине теплые и нежные слова с поздравлениями. Продюсер пожелал дочери быть счастливой и жить в любви и гармонии.
"С днем рождения, дорогая! Будь счастливой! Долгих и радостных тебе лет жизни в любви и гармонии", - обратился к дочери продюсер.
Отметим, Полина - старший ребенок Юрия Никитина и Ольги Горбачевой. Знаменитости, которые летом прошлого года сообщили о разводе, также воспитывают младшую дочь Серафиму.
