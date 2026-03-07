ТСН в социальных сетях

Юрий Никитин показался со старшей дочерью от Горбачевой в США и нежно поздравил ее с 21-летием

Дочь экс-супругов отпраздновала день рождения.

Юрий Никитин

Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

Украинский продюсер Юрий Никитин показал редкие фото со старшей дочерью от бывшей жены, артистки Ольги Горбачевой, и нежно поздравил ее с важной датой.

Дочь экс-супругов отпраздновала день рождения. 6 марта Полине исполнился уже 21 год. Конечно же, звездный отец поздравил первенца с важной датой. Он опубликовал их редкие совместные фото, которые были сделаны во время прогулки по Сиэтлу, что в штате Вашингтон, США.

Юрий Никитин с дочерью Полиной / © instagram.com/yuriynikitin

Юрий Никитин с дочерью Полиной / © instagram.com/yuriynikitin

Кроме того, Юрий Никитин адресовал Полине теплые и нежные слова с поздравлениями. Продюсер пожелал дочери быть счастливой и жить в любви и гармонии.

"С днем рождения, дорогая! Будь счастливой! Долгих и радостных тебе лет жизни в любви и гармонии", - обратился к дочери продюсер.

Юрий Никитин с дочерью Полиной / © instagram.com/yuriynikitin

Юрий Никитин с дочерью Полиной / © instagram.com/yuriynikitin

Отметим, Полина - старший ребенок Юрия Никитина и Ольги Горбачевой. Знаменитости, которые летом прошлого года сообщили о разводе, также воспитывают младшую дочь Серафиму.

Напомним, недавно лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец поздравлял сына от экс-супруги с 8-летием. Певец также на свежих фото показывал, как сейчас выглядит Лукьян.

