Юрий Никитин после развода озадачил обращением к Ольге Горбачевой в годовщину их брака

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

Украинский продюсер Юрий Никитин неожиданно обратился к бывшей жене, артистке Ольге Горбачевой, в годовщину их первого брака.

Знаменитость посвятил пост экс-избраннице в своем Instagram. Продюсер опубликовал их совместное фото, на котором они плавали, обнимались и позировали перед объективом фотокамеры. Юрий Никитин посвятил пост бывшей жене по случаю годовщины их первого брака. Дело в том, что пара дважды шла под венец. Так вот, продюсер отметил, что был по этому поводу очень сильно счастлив и благодарен артистке, что та согласилась выйти за него замуж.

"В этот день много лет назад мы с Ольгой Горбачевой впервые поженились. Я очень счастлив, что это произошло. И спасибо тебе, Оленька, что наконец согласилась выйти за меня", - отметил продюсер.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Однако этот пост несколько озадачило пользователей. Дело в том, что в конце июля Ольга Горбачева объявила об их разводе. Инициатором разрыва была именно она, поскольку у нее уже не было ресурса на отношения. Также артистка недавно заговорила об отношениях с мужчинами и дала понять, что пока что не готова к этому.