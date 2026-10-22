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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Юрий Никитин раскрыл ошеломительный гонорар Верки Сердючки за выступление на корпоративе

Юрий Никитин высказался о гонорарах Верки Сердючки.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Юрий Никитин и Верка Сердючка

Юрий Никитин и Верка Сердючка

Украинский продюсер Юрий Никитин раскрыл ошеломительные гонорары артистки Верки Сердючки, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко.

Исполнительница уже много лет на сцене. Соответственно, у нее немало поклонников и желающих заказать ее выступление на корпоратив. Юрий Никитин в интервью Василию Тимошенко говорит, что стоимость может быть разной. Цена зависит от многих факторов — кто заказчик и где будет выступление. В общем, концерт Верки Сердючки может стоить от 30 до 100 тысяч долларов.

«По-разному. Нет устоявшейся цифры. Это зависит от того, где ты работаешь для кого. Прежде чем сложить цену, мы очень плотно изучаем, что это за люди, а тем более сейчас. От 30 тысяч долларов до 100 тысяч долларов», — говорит Юрий Никитин.

Юрий Никитин и Верка Сердючка

Юрий Никитин и Верка Сердючка

Верка Сердючка исполняет и старые хиты, но есть нюанс — они русскоязычные. Поэтому артистка сталкивается с критикой. Несмотря на это, Андрей Данилко не переводит песни Верки Сердючки. Юрий Никитин говорит, что шоумен просто придерживается своей четкой позиции. Все новые песни Андрей Данилко пишет на украинском, а вот старые хиты Верки Сердючки просто не поддаются гармоничному переводу.

«У Андрея Данилко очень устойчивая позиция по отношению ко многим вещам. Если у него позиция, то от нее не отказывается. Он считает, что если песня написана в каком-то периоде, она должна остаться в том периоде. Его позиция такова: он пишет песни на украинском, надеюсь, вот-вот будет премьера», — отметил продюсер.

Напомним, недавно Юрий Никитин раскрыл секрет 29-летнего сотрудничества с Андреем Данилко. Продюсер также честно признался, что усложняет работу с Веркой Сердючкой.

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