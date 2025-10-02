Юрий Никитин раскрыл правду об отношениях с Билык и что их объединяет после расставания

Ирина Билык и Юрий Никитин

Украинский продюсер Юрий Никитин высказался об отношениях с бывшей гражданской женой Ириной Билык, с которой в свое время был в гражданском браке на протяжении восьми лет.

Так, звездный шоумен признался, что сейчас находится в довольно дружеских и теплых отношениях с исполнительницей. Дело в том, что их еще и объединяет кумовство. Так, в прошлом Юрий стал крестным отцом старшего сына певицы Глеба Оверчука.

По словам шоумена, хоть он с Ириной больше не сотрудничает, но продолжают общаться и время от времени видеться. К тому же продюсер окончательно поставил точку в сотрудничестве с бывшей, передав ей все авторские права на ее песни.

"Это такое символическое завершение нашей совместной работы. Сначала мы работали, это был фул-тайм менеджмент. Мы полностью разошлись, но мы очень близкие друзья и общаемся. Я еще крестный отец ее сына Глеба. То есть у нас очень теплые отношения остаются. Виделись несколько месяцев назад. Я много путешествую по миру, и когда бываю в Европе, то мы пересекаемся. Общаемся", — рассказал Никитин в интервью Алине Доротюк.

Глеб Оверчук с мамой и его вид сейчас (справа)

О своем крестном сыне продюсер отзывается также довольно тепло. Юрий говорит, что следит за событиями в жизни Глеба и восхищается его талантами и способностями. К слову, несмотря на то, что сын Билык пошел по стопам мамы и стал музыкантом, пока со звездным крестным отцом относительно творческой карьеры он не советовался.

"К счастью, не советовался. Он очень самостоятельный человек. И это прекрасно, когда человек знает, что он хочет делать. Он очень умный паренек. Он имеет многоуровневый опыт и знания. Он и в ІТ очень хорошо разбирается, и в музыке. Очень серьезно творчески развивается. Он играет сейчас очень тяжелую музыку. А я тоже начинал как рок-музыкант. Я смотрю его последние работы, но как такового профессионального общения не происходит", — признался продюсер.

