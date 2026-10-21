Юрий Никитин раскрыл секрет 29-летнего сотрудничества с Данилко: что усложняет работу с Веркой Сердючкой

Юрий Никитин и Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинский продюсер Юрий Никитин раскрыл подробности своего сотрудничества с Андреем Данилко — создателем легендарной Верки Сердючки.

По его словам, они работают вместе почти три десятилетия и имеют четкое распределение обязанностей. В то же время продюсер признался, какая черта артиста иногда усложняет рабочий процесс и есть ли недостатки.

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Об этом Никитин рассказал в интервью Антону Тимошенко. Он объяснил, что его команда отвечает прежде всего за организационные и бизнес процессы, тогда как творческая часть проекта остается за самим Данилко. Условия контракта продюсер раскрывать не стал, однако подчеркнул, что их отношения остаются «человеческими».

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«Мы предоставляем сервис, если так просто сказать. Это касается всех бизнес-процессов вокруг. Только в случае с Данилко весь креатив, который касается Верки Сердючки, это его работа. Он является продюсером Верки Сердючки. Мы продолжаем работать уже 29 лет. Условия очень дружеские, семейные. Нормальные, человеческие. Про проценты говорить не корректно. Мне нужно с артистом проговорить», — рассказал шоумен.

Юрий Никитин и Верка Сердючка / © instagram.com/yuriynikitin

По словам Никитина, одной из главных трудностей в работе с Данилко является перфекционизм. Артист стремится к высокому качеству во всем, что делает, а потому найти специалистов, которые смогут отвечать его требованиям, бывает непросто. К тому же творчество Данилко не ограничивается одним жанром.

«Он перфекционист — это ключевая сложность, если это ею можно считать. Я думаю, что это преимущество. Без перфекционизма он и не был бы такого уровня артистом. Очень трудно найти человека, профессионала, которые могут для него что-то делать. К тому же Андрей — разноплановый человек. С одной стороны, он может делать свадебный репертуар, с другой — попсовый, а с третьей — фирменный, да еще и инструментальную музыку писать. Это немного усложняет процесс, но и дает супер результат», — признался продюсер.

Юрий Никитин и Верка Сердючка

В то же время Никитин не соглашается с распространенным мнением, что с Данилко тяжело работать. Он убежден: высокая требовательность артиста — это, скорее, часть его профессионального подхода, непосредственно влияющая на качество проекта.

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«То, что артист требователен — это нельзя назвать сложностью. Ибо именно из-за его требований качество и цена проекта растет. Людей вокруг становится все больше. Известность держится 35 лет. Это можно назвать сложностью? Для меня нет. Это нормально. Артист такого уровня требователен», — подчеркнул Никитин.

Несмотря на отлаженные процессы, в работе команды случаются и организационные сбои. В качестве примера Никитин привел недавнюю ситуацию, когда Данилко надолго задержался на границе во время поездки на большой европейский тур. Продюсер признал, что ответственность за это лежит на менеджменте, ведь артист заботятся сразу несколько человек.

Юрий Никитин и Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

Никитин не стал оправдывать команду и назвал инцидент серьезной недоработкой. По его словам, такие ситуации не стоит путать с личными требованиями Данилко: проблема заключалась именно в организации процессов.

«Иногда даже я не досматриваю. К примеру, он сейчас едет в большой тур по Европе и на границе он уже много часов. Это такой прокол серьезный с нашей стороны. Мне удивительно, почему это так происходит. Вокруг него много менеджеров — их четыре. Можно ли назвать это требованием, с которым тяжело работать — нет. Это прокол менеджмента», — объяснил Никитин.

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Напомним, недавно Юрий Никитин неожиданно вступился за Потапа и Настю, но обратил внимание на один нюанс скандального дуэта.

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