Юрий Никитин раскрыл, сколько средств вкладывает в музыкальную карьеру 20-летней дочери и продюсирует ли ее

Юрий Никитин

Украинский продюсер Юрий Никитин признался, сколько средств вкладывает в певческую карьеру старшей дочери от артистки Ольги Горбачевой и продюсирует ли ее.

20-летняя Полина серьезно настроена стать певицей. Сейчас она развивается в этом направлении и пишет песни. Юрий Никитин в интервью Алине Доротюк говорит, что его дочь является очень сильно талантливой. У нее замечательный голос, она сама пишет хорошие песни. Продюсированием Полины он не занимался. Юрий Никитин лишь давал советы и наставления. Однако недавно продюсер разглядел в дочери потенциал, и теперь больше погружается в ее проект.

«Полина — невероятно талантливая и уникальная певица и сонграйтер. Я не занимался непосредственно ее менеджментом, а лишь помогал и направлял. Я стараюсь участвовать. Она была этим летом в Киеве, работала на студии, сделала пять песен. Когда я их услышал, то понял, что пришло время включаться серьезно уже и мне в работу как менеджеру. Это материал, который заслуживает того, чтобы быть услышанным в мировом масштабе. Сейчас я погружаюсь в проект именно как продюсер», — говорит знаменитость.

Юрий Никитин, Ольга Горбачева и их дочери

Юрий Никитин вкладывал средства в проект дочери, но это были незначительные суммы и скорее как родительская помощь. Однако для развития Полине необходимо значительно больше. Поэтому, сейчас Юрий Никитин пытается вывести проект дочери на медийный уровень, а после этого они будут искать в США лейбл, с которым будет возможно сотрудничество на выгодных условиях.

«Как в серьезный музыкальный проект — мы еще не начали вкладывать. Это просто была какая-то родительская поддержка и помощь. Запись песни — тысяча долларов. Что-то еще снять, сделать контент… Мы стараемся большинство сделать бесплатно, но все же какие-то деньги тратим, но мы не считаем эти деньги. Но сейчас наступает время, когда проект требует другого привлечения и других инвестиций», — добавил продюсер.

