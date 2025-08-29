Юрий Никитин рассекретил, где живет и учится его 20-летняя дочь от Ольги Горбачевой

Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

Украинский продюсер Юрий Никитин рассекретил, где живет и учится его старшая дочь от артистки Ольги Горбачевой.

20-летняя Полина вместе с мамой и младшей сестрой находится в США, а именно в Нью-Йорке. Там девушка учится, а также строит музыкальную карьеру. Старшая дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой получает образование в New School - частный университет в Нью-Йорке.

"Это не секрет, наша Полина живет в Нью-Йорке, учится в New School и строит музыкальную карьеру на самом конкурентном рынке в мире", - говорит продюсер.

Дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой / © instagram.com/yuriynikitin

Оказывается, Полина не только занимается творчеством, но и пытается уже самостоятельно зарабатывать. Девушка помогает совершенствовать разговорный английский язык. Полина даже разработала специальную методику. Таким образом дочь продюсера и артистки помогает другим, которые хотят построить карьеру за границей.

"Она разработала специальную методику, которая позволяет в короткие сроки усовершенствовать разговорный английский язык для творческих личностей, которые хотят строить карьеру на западных рынках", - добавил продюсер.

Напомним, в июле Ольга Горбачева объявила о разводе с Юрием Никитиным. Недавно артистка поделилась, как они после разрыва вместе воспитывают общих дочерей.