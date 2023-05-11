Юрий Никитин рассказал, как чувствует себя Андрей Данилко после тяжелой болезни и потери голоса

Продюсер Верки Сердючки – Юрий Никитин – рассказал, как чувствует себя Андрей Данилко после тяжелого заболевания.

На днях артист приехал в Ливерпуль, где должен выйти на сцену песенного конкурса "Евровидение-2023". Так что поклонники беспокоятся, удастся ли Данилко в образе Верки Сердючки зажечь сцену после перенесенной болезни.

"Артист чувствует себя гораздо лучше, чем месяц назад, когда пришлось перенести тур из-за того, что Данилко потерял голос. Но, к радости, сейчас все более-менее. Не так быстро, как хотелось бы, но приходит в норму. И то, что вижу я в нашем ежедневном общении, он чувствует себя гораздо лучше, чем прежде", — рассказал продюсер в Rostyslove Production.

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Ливерпуле / Фото: instagram.com/v_serduchka

Также Никитин намекнул, какой сюрприз ожидает зрителей "Евровидения-2023" от Сердючки. Артист с командой приготовил кое-что особенное для своего номера на главной сцене песенного шоу.

"Это будет не Lasha Tumbai. Это будет такой музыкальный сюрприз. Рассказывать не буду, увидите", – сказал Никитин.

Напомним, что в марте Андрей Данилко был вынужден перенести свой европейский тур из-за того, что потерял голос. У артиста врачи диагностировали тяжелую форму ларингита.

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