Юрий Никитин удивил чувствами к экс-жене Горбачевой и почему до сих пор не развелся с ней

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинский продюсер Юрий Никитин признался, почему до сих пор официально не развелся с артисткой Ольгой Горбачевой, с которой полтора года не вместе.

О разрыве супругов стало известно летом прошлого года. Как оказалось, пара не торопилась юридически это оформлять. Юрий Никитин в интервью Славе Демину говорит, что сейчас они финализируют развод. По словам продюсера, оформить расторжение брака на самом деле не так легко. И это при том, что бывшие супруги не делят общее имущество.

«Сейчас у нас идет процесс физического развода, он связан со многими вещами: бытовыми, юридическими и так далее. Сейчас мы на финальной стадии. Имущество мы не делим, мне нечего делить. Как сказала Оля: „Нам нечего делить, потому что все перешло мне“. Мы не живем вместе. Мы сейчас на этапе физического оформления нашего развода. Мы не вместе уже полтора года», — говорит продюсер.

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Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

Кстати, Юрий Никитин также признался, что не сразу смог отпустить бывшую жену, которая и стала инициатором разрыва. По словам продюсера, ему понадобилось время, чтобы принять решение Ольги Горбачевой. Сейчас сердце знаменитости уже успокоилось, хотя он и не скрывает, что все равно любит бывшую жену.

«Мне казалось, что я отпустил сразу через несколько месяцев, как мы поговорили. Но окончательно мое сердце успокоилось где-то полгода или год назад. Мы вместе 26 лет. Это очень длительное время. Это не может произойти в один момент с человеком, которого ты любишь. Конечно (до сих пор люблю — прим. ред.). Любовь для меня — это отношение к человеку больше, чем просто дружба», — добавил продюсер.

Напомним, недавно ведущая и актриса Стася Ровинская сообщила о разводе с мужем. Супруги решили разойтись после 13 лет брака и рождения троих детей.

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