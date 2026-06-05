Юрий Никитин удивил, почему во время войны не живет в Украине: "Не хочу с ними сталкиваться"

Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинский продюсер Юрий Никитин, который возвращает группы NikitA и «НеАнгелы», удивил причиной, почему во время войны не возвращается в Украину.

Знаменитость с начала полномасштабного российского вторжения проживает за границей. За это время он ни разу не был в Украине. В интервью Славе Демину продюсер уверяет, что может вернуться в любой момент. Однако Юрий Никитин пока отказывается от поездок в Украину. Продюсер объяснил это тем, что в стране сейчас есть много вещей, которые его не устраивают, в частности, коррупция. Все это ему будет мешать двигаться дальше и развиваться. Поэтому, чтобы с этим не сталкиваться, Никитин выбрал жизнь за границей.

«Могу в любое время, а могу долго не приезжать. Этим летом не приеду. Я не был в Украине с начала войны. Не то, что я боюсь (что не выпустят — прим. ред.). В Украине есть много вещей, которые я не разделяю. Я очень люблю Украину, украинцев, но есть вещи, которые меня не устраивают относительно коррупции и остальных вещей. Я ни в каком виде не хочу с ними сталкиваться, потому что это будет мешать мне двигаться в том темпе и том направлении, которое я себе выбрал», — пояснил продюсер.

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Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

В то же время Юрий Никитин отметил, что никаких жестких вещей о том, что его не устраивает в Украине, он говорить не будет. Продюсер хочет видеть украинцев объединенными, поэтому и его публичные высказывания должны только этому способствовать.

«Я за объединение, а сейчас я тем более за это. Я уверен и убежден, что, несмотря на любые обстоятельства, все украинцы должны держаться вместе. Все украинцы мира! Тем более все украинцы в Украине. Мы не такая большая нация, чтобы делиться на миллион частей. Поэтому я для себя принял решение, что все мои высказывания должны способствовать объединению людей. Я не высказываю свою позицию, которая может разъединять людей», — подытожил продюсер.

Напомним, ранее Юрий Никитин раскрыл, кому принадлежат права на песни артистки Верки Сердючки. Также продюсер ответил, вернется ли певица на «Евровидение» как участница.

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