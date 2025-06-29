Юрий Никитин в годовщину брака показал свою жену-красавицу и растрогал обращением: "Я женился во второй раз"

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Реклама

Украинский продюсер Юрий Никитин трогательно обратился к своей жене — певице и ведущей Ольге Горбачевой по случаю особой даты в их жизни.

Так, сегодня, 29 июня, супруги празднуют годовщину свадьбы. В этот особый день Юрий в Instagram опубликовал романтическое поздравление, в котором поблагодарил Ольгу за все годы вместе и назвал ее музой и ближайшим другом. В то же время продюсер показал их романтические фото из разных периодов и как они менялись.

"Сегодня особенный день для меня! В этот день я женился во второй раз на той самой девушке. Я бесконечно благодарен тебе, Оля, и счастлив, что это событие произошло в моей жизни, и что именно ты все эти годы — мой самый близкий друг, моя муза, моя любимая и мама наших детей", — восхитил звезда.

Реклама

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Продюсер вспомнил и тот незабываемый день, когда они во второй раз обменялись обетами — в кругу родных людей. И добавил, что история их любви длится с 1998 года — именно тогда он впервые встретил Ольгу и с тех пор певица стала для него настоящим вдохновением.

"Я помню тот прекрасный летний день, когда в кругу родных и друзей мы праздновали нашу свадьбу. Это был незабываемый праздник и был он именно таким благодаря тебе. Мне безгранично повезло еще с тех пор, когда встретил тебя впервые в далеком 1998 году. Будь вдохновлена, радостная, здоровая и счастливая в каждом дне своей красивой жизни", — поздравил жену Никитин.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Отметим, впервые пара официально зарегистрировала брак в 2007 году, однако в 2009-м развелась. Через несколько лет, в июне 2016-го, Юрий и Ольга снова стали мужем и женой, во второй раз подтвердив свои чувства. Супруги воспитывают двух дочерей — Полину и Серафиму.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показала, как ее младший на 9 лет жених-военный помогал ей с сыном сразу после его появления в роддоме.

Реклама