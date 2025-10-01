Юрий Никитин впервые назвал истинную причину развода с Ольгой Горбачевой

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Украинский продюсер Юрий Никитин прокомментировал свое расставание с женой Ольгой Горбачевой.

Как утверждает Никитин, он сам окончательно не уверен, это "финальный" развод или нет. Стоит заметить, что это уже второй развод пары. Супруги прекратили жить вместе еще несколько месяцев назад, и решение было скорее взаимным, хотя окончательно его озвучила именно Ольга.

"Не знаю, финальный ли, но точно развод. Для меня важно, какие человеческие взаимоотношения сохраняются между нами, а не какой физический статус. Мне кажется, что сейчас мы имеем лучшую эмоциональную и ресурсную связь, чем в тот период, когда жили как пара", — отметил Никитин в интервью Алине Доротюк.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Он добавил, что причина расставания заключалась в усталости от отношений на том этапе. Также Никитин рассказал, что третьих лиц не было в их отношениях.

"Это была взаимная история. Мы вдвоем почувствовали, что нужно время для перезагрузки. Третьих лиц в этой истории не было", — отметил продюсер.

Напомним, недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая удивила предположением об отношениях Юрия Никитина с Ольгой Горбачевой после развода. Артистка поделилась, как, по ее мнению, изменился продюсер после личных перемен.