Юрий Никитин за границей встретился с известной экс-подопечной после разрыва их 15-летнего сотрудничества

Юрий Никитин и Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka

Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о неожиданной встрече с бывшей подопечной, певицей Славой Каминской.

С одной из участниц бывшей группы "НеАнгелы", которая распалась после 15 лет существования еще в 2021 году, Юрий встретился в Испании. Ранее артистка делилась, что именно там проживает с двумя детьми во время войны. Правда, при этом она решила занять довольно неоднозначную позицию и продолжает оправдывать русский язык в публичном пространстве.

Тем не менее, это не помешало встрече звезд. Они сделали селфи на одной из улочек Валенсии и опубликовали его в Instagram. Интересно, что на фото Никитин оставил отметку не только аккаунта Славы, но и ее экс-коллеги из группы Виктории Смеюхи, которая во время войны исчезла из публичного пространства. При этом на фотографии ее не было.

Юрий Никитин и Слава Каминская / © instagram.com/yuriynikitin

"Совсем забыл, что следующий год — год празднования 20-й годовщины со дня рождения группы "НеАнгелы", но Слава напомнила. Валенсия — удивительный город, который полон приятных неожиданностей", — подписал фото продюсер.

В свою очередь, певица запостила похожее фото и тоже поделилась впечатлениями от встречи, но уже на русском языке: "Когда мне говорят "я выросла на ваших песнях", я до сих пор не знаю плакать или радоваться. Честно говоря, почти 20 лет пролетели так быстро, что мой шок в шоке. Время так быстро летит, что можно только шутить, чтобы не плакать. Столько всего прошло, столько всего изменилось... Кажется, что это все было вчера. Рада была видеть Юрия".

