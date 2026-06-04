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Юрий Никитин заинтриговал возвращением NikitA и "НеАнгелов": кто из артисток будет в составе групп
Продюсер интригует, что поклонники будут приятно удивлены.
Украинский продюсер Юрий Никитин заинтриговал возвращением групп NikitA и «НеАнгелы».
Деятельность коллективов была на паузе. Однако в интервью Славе Демину продюсер заверил, что NikitA и «НеАнгелы» будут снова возрождаться. Многие подробности Юрий Никитин не разрывает. Однако продюсер признался, что состав у NikitA уже сформирован. Будет ли там певица Даша Астафьева — знаменитость держит в тайне.
А вот с «НеАнгелами» другая история. Продюсер говорит, что бывших участниц Вики Смеюхи и Славы Каминской не будет в составе. Вместо этого знаменитость открывает кастинг и ищет новых артисток для коллектива.
«Группа NikitA сейчас возвращается. Но ничего больше не расскажу! Вы будете приятно удивлены тем, как. Если с NikitA уже сформирован почти проект, то с „НеАнгелами“ мы открываем кастинг. „НеАнгелы“ — это такая, открытая палитра, но мы сейчас размышляем, как мы будем все это возвращать. Мы общались со Славой и Викой, но я не увидел у них желания работать в группе, в этом формате вместе», — говорит продюсер.
Отметим, группа NikitA была создана в 2008 году, а распалась в 2017-м. В ее состав входили певицы Даша Астфьева и Юлия Кавтарадзе, которую в 2011 году заменила Анастасия Кумейко.
Группа «НеАнгелы» просуществовала с 2006 года до 2021-го. Ее неизменными участницами были Вика Смеюха, которая во время полномасштабной войны исчезла из инфополя, и Слава Каминская, которая проживает за границей и периодически попадает в скандалы из-за русского языка.
Напомним, ранее Юрий Никитин признался, кому принадлежат права на песни артистки Верки Сердючки. Также продюсер ответил, вернется ли она снова на песенный конкурс «Евровидение» как участница.