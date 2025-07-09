Юрий Рыбчинский довел до слез реакцией на смерть своего друга Игоря Поклада

Игорь Поклад и Юрий Рыбчинский

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Автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский довел до слез реакцией на смерть своего давнего друга, легендарного композитора Игоря Поклада.

Утром 9 июля Украину всколыхнула печальная новость. На 84-м году жизни умер легендарный композитор на народный артист Игорь Поклад. Юрий Рыбчинский отреагировал на его смерть. К слову, они много лет дружили, а также создавали вместе хиты, которые становились популярными.

Юрий Рыбчинский говорит, что Игорь Поклад без преувеличения был гениальным композитором. Сейчас его не стало. Юрий Рыбчинский отметил, что это невыразимая потеря, однако композитор навсегда будет жить в его песнях, мелодиях, пока они будут звучать.

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Реакция Юрия Рыбчинского на смерть Игоря Поклада

"Ушел в мир иной мой древнейший друг и талантливый соавтор, гениальный композитор Игорь Поклад. К сожалению, ушел. Но пока будут жить его песни - он всегда будет оставаться среди живых. Пока будут звучать его мелодии - он будет с нами и среди нас. А его творческий дух - где-то за горизонтом вместе с ангелами небесными", - написал Юрий Рыбчинский.

Отметим, Игорь Поклад и Юрий Рыбчинский познакомились, когда вместе служили в армии, и подружились. Впоследствии поэт и композитор начали сотрудничать и создали песни, которые стали хитами. Благодаря их тандему родились композиции "Кохана", "Тече вода", "Чарівна скрипка", "Очі на піску" и другие. Игорь Поклад создавал музыку, а Юрий Рыбчинский писал слова.