Юрий Рыбчинский назвал имя одного из лучших певцов Украины: "Нет конкуренции"

Юрий Рыбчинский

Автор хитов и поэт Юрий Рыбчинский, сын которого недавно подтвердил третью женитьбу, раскрыл имя украинского певца, которого считает одним из лучших.

Знаменитость на проекте "Наодинці з Гламуром" признается, что радуется наблюдать за тем, как, несмотря на тяжелые времена, на сцене сияют настоящие таланты. Таким Рыбчинский считает исполнителя Артема Пивоварова. Поэт говорит, что он является одним из лучших певцов в Украине за последние 10 лет.

"Я просто считаю его одним из лучших наших певцов за последние минимум 10 лет. Я очень счастлив, что у нас в это непростое время появляются такие очень талантливые люди, как Артем Пивоваров", - говорит поэт.

Артем Пивоваров

К слову, Артем Пивоваров собрал семь концертов в киевском "Дворце спорта". Ведущая Анна Севастьянова поинтересовалась, смог бы кто-то из украинских артистов составить ему конкуренцию. Юрий Рыбчинский считает, что сейчас таких нет. По словам поэта, даже скандальный Олег Винник на пике своей популярности, который славился немалой фан-базой, не мог бы достичь таких результатов.

"Я думаю, что у него нет конкуренции. Думаю, что на сегодня, мне сложно так представлять, но если бы вернулся Винник, то не смог бы семь концертов собрать", - ответил поэт.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

