Юрий Рыбчинский объяснил, почему нет общих песен с Паулсом: "Хорошо, что не обиделся"

Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский назвал причину отсутствия хитов в сотрудничестве с известным латышским композитором Раймондом Паулсом.

Так, музыканты подружились еще во время конкурсов в Москве. Тогда оба они только набирали популярность. Впрочем, как признается поэт в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", у него никогда не было желания писать тексты к песням Паулса. По словам Рыбчинского, он чувствовал, что предлагаемый материал композитора не будет иметь успеха.

Раймонд Паулс. Фото: Instagram Раймонда Паулса

"Я с ним начал дружить, когда его никто не знал. Мы дружили много лет, имели одну компанию в Москве. Но то, что он предлагал в музыке, я ничего не писал, потому что мне не нравилось. Он целый цикл предложил мне для Валеры Леонтьева. Я ему сказал: "Ты это из мусорника достал? Где такие мелодии для шлягеров?". Хорошо, что он не обиделся. Какой бы композитор мне не предлагал музыку, если мне не нравится, я писать не буду. Так я ничего и не писал", - рассказал Юрий Евгеньевич.

Напомним, недавно Юрий Рыбчинский признался, почему до сих пор никто не смог занять место Олега Винника и прокомментировал деятельность молодого артиста Артема Пивоварова.

Читайте также: