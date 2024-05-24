Юрий Рыбчинский объяснил, почему считает смерть Кузьмы Скрябина убийством

Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский прокомментировал трагическую гибель певца Кузьмы Скрябина в жутком ДТП.

Как признается знаменитость в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", талантливый певец был намеренно убит из-за политических взглядов. И в качестве аргумента вспомнил его свободные высказывания в публичном пространстве, где Кузьма был рупором правды для многих. Более того, Юрий Евгеньевич даже посвятил поэзию покойному артисту.

"Я также стих написал после смерти Кузьмы. Мне кажется, что это убийство. Я понимаю, что его убила власть. Если взять высказывания Кузьмы, то я понимаю, что власть могла считать его врагом", - убежден Рыбчинский.

Кузьма Скрябин

Кроме того, драматург объяснил, почему творчество музыканта набирает обороты даже после его смерти. В частности, Юрий Евгеньевич называет это психологией людей.

"Народ или толпа любят больше мертвых, чем живых. Не знаю, это психология", - добавил хитмейкер.

Отметим, Кузьма Скрябин погиб в автокатастрофе, которая произошла в 2015 году. Автомобиль звезды столкнулся с молоковозом. К слову, его пассажирка выжила, как и не получил повреждений водитель грузовика.

Напомним, недавно Юрий Рыбчинский признался, как относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и чем он его удивил.

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