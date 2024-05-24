Юрий Рыбчинский признался, чем его удивил Зеленский и кем видит следующего президента

Поэт прокомментировал деятельность Владимира Зеленского.
Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский высказался о действующем президенте Украины Владимире Зеленском.
Как признается Юрий Евгеньевич в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", он восхищен стойкостью и отважностью верховного главнокомандующего в условиях полномасштабного вторжения. И добавляет, что не только от Владимира Зеленского зависит будущее Украины, но и от ряда других украинцев.
"С моей точки зрения так, как повел себя с начала войны Владимир Александрович – нам повезло иметь такого Президента. Я отношусь очень положительно к Зеленскому. Но не один он руководит государством. Особенно во время войны жизнь и существование зависит от большого количества людей. И в первую очередь от профессионализма и таланта военных", - рассказал Юрий Евгеньевич.
Поэтому известный поэт считает, что после окончания войны возглавлять страну точно будет военный.
"После войны именно военные будут решать, как будет в нашем государстве. Потому что это соответствует той матрице, которая была в других странах. После таких катаклизмов нет альтернатив. Никто не скажет, кто из не военных людей сегодня имеет шансы стать следующим президентом Украины. Люди за гражданского человека не проголосуют", – обьяснил знаменитость.
Напомним, что недавно Владимир Зеленский ответил, как часто видится и общается с двумя детьми во время войны.
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