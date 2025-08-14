ТСН в социальных сетях

Гламур
1294
1 мин

Юрий Рыбчинский раскрыл имя артиста, которым восхищается и считает примером во время войны

Поэт объяснил, чем исполнитель его приятно удивил.

Вера Хмельницкая
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Юрий Рыбчинский

Юрий Рыбчинский

Автор хитов и поэт Юрий Рыбчинский раскрыл имя украинского певца, которым он восхищается и с поведения которого надо брать пример во время войны.

Поэт-песенник считает таким Михаила Хому, он же Дзидзьо. По словам Юрия Рыбчинского, во время полномасштабной войны исполнитель активно занимается благотворительностью. В частности, певец собрал на нужды защитников более 160 миллионов. Кроме того, Михаил Хома об этом публично не говорит, ведь не считает это нужным. Юрий Рыбчинский в интервью Наталье Влащенко добавил, что с артиста стоит брать пример многим.

"Миша Хома собрал более 160 миллионов на ВСУ. Он ездил по всей Европе, Америке и давал концерты. Вот это пример! И главное, что он об этом не вопил и не делал себе на этом рекламы", - говорит Юрий Рыбчинский.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Отметим, с началом полномасштабной войны Михаил Хома отказался от псевдонима Дзидзьо и начал активно заниматься творчеством в тандеме с коллегой Александром Пономаревым. Вместе они дают благотворительные концерты и собирают средства на нужды ВСУ.

Напомним, ранее Юрий Рыбчинский высказался о скандальной певице Таисии Повалий. Поэт раскрыл сумму, за которую она предала Украину.

