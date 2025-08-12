Юрий Рыбчинский раскрыл, когда Таисия Повалий предала Украину и за какую сумму она продалась

Юрий Рыбчинский и Таисия Повалий

Автор хитов и поэт Юрий Рыбчинский раскрыл, когда скандальная певица Таисия Повалий на самом деле предала Украину и какую сумму ей за это заплатили.

Исполнительница еще до полномасштабной войны поддерживала захватническую политику России. После 24 февраля 2022 года позиция артистки не изменилась. Она и в дальнейшем продолжила поддерживать россиян и войну, которую они развязали на украинских землях. Юрий Рыбчинский в интервью Наталье Влащенко говорит, что переломный момент во взглядах Таисии Повалий произошел в 2012 году, когда Янукович пригласил ее в свою партию. Сначала артистка отказалась. Однако когда скандальной певице заплатили за это миллион долларов, то ее мнение изменилось.

"Переломный момент наступил, когда Янукович пригласил Повалий депутатом вторым номером в свой список. Когда Лихута (муж Повалий - прим. ред.) и Тая отказались, то им было заплачено, как говорил сам Лихута, миллион долларов. Вот с этого все начинается", - рассказал поэт.

Таисия Повалий

Юрий Рыбчинский также добавил, что у Таисии Повалий на первом месте оказались деньги. Соответственно, кто больше ей заплатил, тех она и поддержала. Однако поэт убежден, что скандальная певица не является счастливой в России, ведь предателей не любят нигде.

"Все зависит от того, какие главные ценности у того или иного человека. Если для человека на первом месте деньги, то этого человека легко покупать. Кто больше платит, там и родина. Но это несчастные люди. Им кажется, что россияне к ним будут относиться с большим уважением, но предателей не любят и им не доверяют", - добавил поэт.

Отметим, еще до полномасштабной войны Таисия Повалий славилась своей пророссийской позицией. Преступления россиян не повлияли на мнение артистки. Она осталась в РФ и поддерживает захватчиков. Наконец, в октябре 2022 года Таисию Повалий добавили в санкционный список Украины, в октябре 2024-го у певицы конфисковали имущество в пользу государства, а уже в ноябре того же года лишили государственных наград. Сама же исполнительница продолжает выдавать ложь об Украине и восхвалять преступления России.