Юрий Рыбчинский рассказал о сыне и внуке, которые пошли в ТрО: "Будь младшим и я бы взял оружие"

Хитмейкер также признался, что за время войны он стал прадедушкой.

Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский рассказал о добровольном присоединении сына и внука к ТрО.

В частности, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" хитмейкер признался, что он не отговаривал родных от такого решения. Более того, 79-летний Юрий Евгеньевич и сам изъявил желание присоединиться, но при условии младшего возраста.

"Да, записались в ТрО. Я их не отговаривал, почему я это должен делать? Страшно всем, ну и что. Будь младшим и я бы взял оружие и пошел, даже не думал бы", - обьяснил Юрий Рыбчинский.

Сын Юрия Рыбчинского. Фото: Facebook Евгения Рыбчинского

Кроме того, поэт поделился, как сложилась жизнь его четверых внуков. В частности, Рыбчинский отмечает, что двое из них проживают в Киеве, а остальные двое – за границей. Также драматург признался, что во время полномасштабного вторжения он впервые стал прадедушкой.

Внук Юрия Рыбчинского с женой и сыном. Фото: Facebook жены Никиты Рыбчинского

Евгений Рыбчинский с внуком Львом. Фото: Facebook Евгения Рыбчинского

"Один учится, другой работает на телевидении в Киеве. Правнук также родился во время войны в Киеве. Лев, уже восемь зубов. Я люблю внуков. Двое младших в Америке. Но я горжусь, что внук, который в Америке закончил колледж и 10 лет не был здесь, приехал сюда и сдал экзамен по украинскому языку лучше тех, которые 10 лет здесь жили. За три месяца выучил с репетитором. Склонны к творчеству, но не каждый к поэтическому. Поэтическое творчество досталось моему сыну Евгению, который много пишет. А у остальных тоже творческие профессии. Старший внук Никита монтирует все передачи Комарова. А второй, кто учится, он IT-специалист", - рассказал поэт.

Напомним, недавно звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз побывал у линии фронта и показал, что там делал.

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