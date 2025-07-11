Юрий Рыбчинский впервые раскрыл, какое обещание давал Игорю Покладу и нарушил

Юрий Рыбчинский, Игорь Поклад

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Сегодня, 11 июля, в Киеве состоялось прощание с выдающимся композитором, Героем Украины Игорем Покладом.

Почтить память пришли родные и близкие легендарного мелодиста. В частности, было много известных личностей, среди которых легендарный поэт Юрий Евгеньевич Рыбчинский. Напомним, они не только создавали вместе хиты, но и многие годы дружили.

"Мы познакомились, когда Игорь учился в консерватории, а я - в университете имени Шевченко. Это был 1966 год. Мы сначала дружили, а работать вместе начали где-то через год, когда нас призвали служить в Ансамбль внутренних войск. Именно там мы написали наши первые песни - "Очі на піску", “Дикі гуси", "Чарівна скрипка". Потом мы договорились работать семь лет вместе, и больше не с кем. Но получилось так, что я дважды нарушил это обещание, по определенным причинам, но обиды Игоря никакой не было. Потом у нас был небольшой перерыв, а вскоре начался второй плодотворный период нашего творчества, когда появились такие хиты, как "Тече вода" , "Скрипка грає", - рассказал корреспондентам ТСН.ua. Юрий Рыбчинский.

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Игорь Поклад (слева), Юрий Рыбчинский (справа) во время службы в армии

По словам легендарного поэта, почти за 60 лет дружбы у них никогда не возникало причин для ссор, даже во время кропотливого труда рождения совместного произведения.

"За эти годы мы ни разу не поссорились. А еще нас объединяла любовь к игре - на бильярде, в преферанс, в шахматы, в шашки. И чаще побеждал именно Игорь. А я получал удовольствие от того, что он счастлив", - поделился Рыбчинский в комментарии корреспондентам ТСН.ua.

Юрий Рыбчинский и Игорь Поклад – легендарные личности нашего времени

К слову, сам Рыбчинский не считает смерть человека, даже такого близкого, трагедией: "Смерть - не трагедия. Мы все когда-нибудь уйдем. А когда человек идет в таком возрасте, с таким достоянием, которое будет жить еще много лет, это уже награда".

Юрий Евгеньевич на прощании с другом Игорем Покладом

Напомним, легендарный композитор Игорь Поклад скончался в возрасте 83 лет. Но его бессмертные песни навсегда останутся в памяти миллионов украинцев.

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