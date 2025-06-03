Юрий Рыбчинский впервые за долгое время показался на публике с женой: как она выглядит

Юрий Рыбчинский

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Легендарный автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский впервые за долгое время показался на публичные с женой.

В частности, недавно поэт праздновал юбилей. Юрию Рыбчинскому исполнилось 80 лет. По случаю особой даты во Дворце "Украина" состоялся большой концерт, посвященный юбилею легендарного поэта. На событие народный артист пришел с женой Александрой Рыбчинской. Супруги уже 57 лет живут в браке. Избранница поэта делится на проекте "Вікна СТБ", что отношения с гением - это бесконечный труд.

"Это бесконечный труд. Непредсказуемый. Он сам никогда не знает, какой следующий момент будет для него. Единственное, что ни одна минута не проходит без работы", - говорит жена Рыбчинского.

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Юрий Рыбчинский с женой / © скриншот с видео

Тем временем сын супругов Евгений отмечает, что мама всегда создавала именно ту атмосферу, чтобы папа мог реализовать свою гениальность: "Он никогда не убирал в квартире. Это все делала мама. Она создавала ту атмосферу, в которой его гений смог реализоваться".

Напомним, на сцене по случаю юбилейного концерта Юрия Рыбчинского выступило много звезд, среди которых Наталья Могилевская, Верка Сердючка, Ирина Билык, Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров, Надя Дорофеева и многие другие. А вот Павла Зиброва, с которым поэт сотрудничает много лет, не было. Артист ошеломил подробностями, почему не выступал.