Юрий Ткач на милых кадрах показал, как с женой и 9-летней дочерью отдыхает в Карпатах

Шоумен вместе с семьей находится в отпуске.
Известный украинский юморист и ведущий Юрий Ткач в период зимних праздников решил отвлечься от рабочих будней и отправился на отдых.
Компанию шоумену составили его жена Виктория и 9-летняя дочь Лиза. Они всем семейством отправились на запад Украины, а именно в Карпаты. Супруги вместе с дочерью уже успели наделать атмосферных кадров на фоне невероятного пейзажа.
В своем Instagram Юрий Ткач показал, как они любовались горами. В этом году начало января оказалось достаточно теплым, поэтому для зимней атмосферы не хватало снега. На кадрах юморист нежно обнимал жену, между тем их дочь дурачилась за ними.
Подписчики Юрия Ткача просто засыпали его семью комплиментами. Пользователи отметили, что они все очень похожи друг на друга. Кстати, некоторые желали семье шоумена пополнения.
- Надо братика или сестренку, и будет огонь!
- Какие вы похожие! Это так круто!
- Как вы все похожи друг на друга. Дочка уже такая взрослая.
Напомним, певица Надя Дорофеева вместе с мужем тоже отдыхает на западе Украины. Исполнительница раньше уже показывала, как проходит их отпуск.
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