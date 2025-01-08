Юрий Ткач на милых кадрах показал, как с женой и 9-летней дочерью отдыхает в Карпатах

Известный украинский юморист и ведущий Юрий Ткач в период зимних праздников решил отвлечься от рабочих будней и отправился на отдых.

Компанию шоумену составили его жена Виктория и 9-летняя дочь Лиза. Они всем семейством отправились на запад Украины, а именно в Карпаты. Супруги вместе с дочерью уже успели наделать атмосферных кадров на фоне невероятного пейзажа.

Юрий Ткач с женой / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

В своем Instagram Юрий Ткач показал, как они любовались горами. В этом году начало января оказалось достаточно теплым, поэтому для зимней атмосферы не хватало снега. На кадрах юморист нежно обнимал жену, между тем их дочь дурачилась за ними.

Дочь Юрия Ткача / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Подписчики Юрия Ткача просто засыпали его семью комплиментами. Пользователи отметили, что они все очень похожи друг на друга. Кстати, некоторые желали семье шоумена пополнения.

Надо братика или сестренку, и будет огонь!

Какие вы похожие! Это так круто!

Как вы все похожи друг на друга. Дочка уже такая взрослая.

Напомним, певица Надя Дорофеева вместе с мужем тоже отдыхает на западе Украины. Исполнительница раньше уже показывала, как проходит их отпуск.

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