Юрий Ткач насмешил забавным фото, на котором дурачился с дочерью под проливным дождем

Знаменитость Юрий Ткач решил порадовать своих поклонников новым фото.

В Instagram-stories звезда показал, как проводит время с семьей. Вчера, 3 августа, когда в Киеве были ливни, Юрий был тогда со своей семьей. И, конечно же, они не упустили время, чтобы лишний раз поиграть и сделать семейные фото.

К слову, жена Ткача – Виктория – показала забавное фото дочери и папы. Юрий сделал репост в свой фотоблог. На забавном снимке маленькая Лиза вместе с папой стоит под ливнем и весело позирует перед камерой.

Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Она кайфует, когда он рядом", — подписала фото Виктория, подразумевая, что Лиза радуется, когда папа рядом с ней.

Кстати, жена Юрия Ткача вместе с дочерью придумали оригинальный способ, как помочь украинским защитникам. Они организовали маленькую ярмарку, где продавали нарезанные фрукты. Кроме этого, девушки собственноручно сделали напиток из арбуза, который освежает летом.

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