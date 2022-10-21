Юрий Ткач обстебал "охранников" Крымского моста в остроумной пародии

Актер Юрий Ткач снялся в остроумной пародии и высмеял русских солдат, охраняющих Крымский мост.

В ролике, которым юморист поделился на своей странице в Instagram, он превратился в полковника ФСБ, который якобы дает интервью, в то время когда на мост пропускают ту же фуру со взрывчаткой.

В импровизированном интервью полковник Прозевалов, которого сыграл Ткач, уверяет, что "мост надежно охраняется" и даже ни одна муха там не может пролететь без разрешения.

"Чтобы здесь работать, мы все прошли самый жесткий конкурсный отбор. Более тяжелый и профессиональный отбор был разве что на крейсер "Москва". У нас здесь есть несколько скрытых камер, точно не знаю сколько, я их посчитать не могу, они же скрыты", – пошутил Ткач.

Также украинский актер высмеял все возможные защиты моста, о которых постоянно рассказывают российские пропагандисты. Ткач пошутил, что самая надежная защита сооружения – это благословение московского патриархата и наклейка от патриарха.

"У моста надежная ПВО. Чтобы вы понимали, у этой ПВО есть своя ПВО, а у той ПВО тоже есть своя ПВО. Зачем так много? Потому что х*й его знает, какая из них работает!", — потроил Ткач.

Ну и в заключение "полковник Прозевалов" заверил, что дыры в Крымском мосту появились просто для того, чтобы он "лучше дышал".

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