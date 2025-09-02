ТСН в социальных сетях

Юрий Ткач отвел дочь в школу на день позже и назвал причину: "Первое сентября с опозданием"

Жена шоумена показала первый день Лиззи в школе.

Валерия Гажала
Юрий Ткач с семьей

Юрий Ткач с семьей / © instagram.com/viktoriya_tka4

Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач вместе с женой Викторией отвели дочь Лизу в школу.

Девочка в этом году закончила начальную школу и начала обучение в 5 классе. Однако, как оказалось, накануне осени у Лизы обнаружили симптомы ковида, поэтому она вынуждена была воздерживаться от контакта с другими и пропустила торжественную линейку перед началом обучения в средней школе.

Звездные супруги в сторис рассказали, что девочка сначала была очень расстроена. Но вечером в первый день осени получила отрицательный тест на болезнь. Поэтому сегодня, 2 сентября, начались ее первые уроки. В такой особый день Юрий с женой и дочерью принесли учительницам цветы и провели счастливую школьницу в класс.

Дочь Юрия Ткача в школе / © instagram.com/viktoriya_tka4

Дочь Юрия Ткача в школе / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрий Ткач с дочерью / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрий Ткач с дочерью / © instagram.com/viktoriya_tka4

Дочь Юрия Ткача в школе / © instagram.com/viktoriya_tka4

Дочь Юрия Ткача в школе / © instagram.com/viktoriya_tka4

"Наше первое сентября состоялось немного с опозданием, потому что Лизе поймала Covid. Но ну уж так она скучала по школе и одноклассникам, что два теста уже вчера вечером (1 сентября - прим. ред.) показали "отрицательно", — написала Виктория Ткач в сторис.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская рассказала об обучении 5-летней дочери и показала ее школьный гардероб.

