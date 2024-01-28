Юрий Ткач похвастался, какой сюрприз сделал 9-летней доченьке-красавице

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" и ведущий "Я люблю Украину" Юрий Ткач сделал дочери приятный сюрприз.

Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram. Как поделился шоумен, ему хотелось сделать приятное для 9-летней Лизы, ведь девочка заболела. Чтобы отвлечь дочь, ведущий подарил ей немалый букет белых тюльпанов.

Ткач также показал, как Лиза отреагировала на сюрприз. Девочка была удивлена, но в тоже вреся обрадовалась, что получила такой подарок.

Дочь Юрия Ткача / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Невероятно бурное чувство бурлит в душе, когда смотришь в эти бездонные глазки… Хочется прижать к сердцу и наклонить всю Вселенную к маленькой дочери, когда она заболела… Но такое ощущение должно быть у каждого из нас всегда… Особенно сейчас, у такие непростые для всех нас времена… Нужно оберегать всех своих любимых женщин, дарить им неожиданные, чистые, нескрываемые эмоции и свою безоговорочную любовь… Им сейчас это нужно как никогда", — обратился к подписчикам шоумен.

Напомним, недавно ведущий Даниэль Салем хвастался, какой приятный сюрприз ему сделала 8-летняя дочь. Санта-Луна трогательно поздравила папу с днем рождения.

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