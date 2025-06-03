Юрий Ткач показал 10-летнюю дочь-красавицу и похвастался ее первым в жизни выпускным

Юрий Ткач с дочерью / © instagram.com/yuriy_tkach

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Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач показал 10-летнюю дочь красавицу и сообщил о важном событии в ее жизни.

Оказывается, Лиза в этом году выпускница. Дочь Юрия Ткача закончила 4 класс. Итак, теперь Лиза переходит из младшей школы в среднюю. Впереди девочку ждут кардинальные перемены: больше предметов, новые учителя и приключения.

"У Лизы первый выпускной! Четыре года уже позади", - поделился юморист.

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Дочь Юрия Ткача / © instagram.com/yuriy_tkach

Дочь Юрия Ткача надела на выпускной белое платье с длинным шлейфом. Образ девочка дополнила кроссовками. Также Лизе сделали праздничную прическу. В фотоблоге юморист показал, какой была линейка у его дочери. Выпускники зачитывали стихи, а потом пели и танцевали.

Дочь Юрия Ткача на праздничной линейке / © instagram.com/yuriy_tkach

Напомним, в семье Фагота в этом году тоже есть выпускник. Сын певца закончил 9 класс. Исполнитель показал, как они праздновали его выпускной.