Юрий Ткач показал, как с 9-летней дочкой-красавицей отрывался на концерте Артема Пивоварова

Артист поделился, как активно проводит время с дочерью.

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач показал, как с 9-летней дочкой отрывался на концерте известного певца.

Артист вместе с Лизой довольно активно провел время. Юрий Ткач сводил девочку на один из сольных концертов Артема Пивоварова в киевском Дворце спорта.

На событие юморист вместе с дочкой выбрал удобную одежду. Вместе с другими слушателями они наслаждались невероятным шоу музыканта. Оказалось, что Лиза является поклонницей Артема Пивоварова. Девочка с восторгом наблюдала за концертом, подпевала и подтанцовывала вместе с певцом. Кроме того, Юрий Ткач даже поднял Лизу на плечи, чтобы лучше было видно шоу.

Юрий Ткач с дочерью на концерте Артема Пивоварова / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

В своем Instagram юморист поблагодарил Артема Пивоварова за невероятное шоу. Юрий Ткач отметил, что вместе с дочерью зарядился теплыми и положительными эмоциями.

"Друг! Ты даришь невероятно светлые и теплые эмоции, которые сегодня крайне необходимы каждому из нас", — обратился к исполнителю Юрий Ткач.

Напомним, Артем Пивоваров отыграл подряд три концерта во Дворце спорта. На одном из выступлений артиста побывала редакция сайта ТСН.ua. Предлагаем посмотреть, как певец спел в дуэте с загадочной исполнительницей, как исполнял опасные трюки и кто из звезд "Голосу країни" появился на сцене.

Читайте также: