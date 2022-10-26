Юрий Ткач показал забавное видео, как он дома экономит электроэнергию

Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач снял для "Байрактар News" забавный ролик, где показал, как правильно экономить электроэнергию.

В частности, утро звезды началось с того, что он задумался над тем, что бойлер слишком энергозатратен. Так что умывать лицо звезда решил не полностью, а только глаза, и Ткач жене запретил купаться в горячей воде. Также Юрий на видео заклеил все розетки. По словам комика, раньше он делал это для детей, а сейчас – для взрослых.

"Короче говоря, экономлю электроэнергию. Провел утренний инструктаж. Если раньше я заклеивал розетки, чтобы к ним не прикасались дети, то теперь еще и взрослые. Жена захотела принять душ, я сказал, чтобы она не включала сильно горячую воду. Но она у меня любит жить на широкую ногу, а в данном случае на помытую", — пошутил актер.

Ткач также показал, как узнает новости. В общем, актер пошел в кафе, чтобы пользоваться Интернетом. Впрочем, телефон все равно разряжается, поэтому он читал новости у посетителей. Правда, за это его выгнали из кафе. Дома еду Ткач тоже не готовил, ведь плита электрическая, поэтому сам подкрепился консервами, а детей накормил хлопьями с молоком.

"Надо сделать ужин. Курицу? Нет, это духовка. Пасту? Ну, это плита, а она тоже электрическая. А это задачка. Точно! Открою консервы, сделал детям хлопья с молоком, зажег свечи и устроил романтический ужин. Короче говоря, экономлю электроэнергию", — говорится в видео.

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