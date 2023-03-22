Юрий Ткач показался с женой в Харькове: "Город становится для нас еще одним домом"

Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач приехал в Харьков, но не сам, компанию ему составила жена Виктория.

В своем Instagram знаменитость опубликовал фото, сделанное в городе. Ткач вместе с супругой побывали на площади Свободы и сфотографировались на фоне Харьковской ОГА, которую в прошлом году оккупанты обстреляли ракетами.

"Площадь Свободы! Площадь Несокрушимости! Город-герой Харьков становится для нас еще одним домом, нашей несокрушимой страны!" – подписал фото комик.

Юрий Ткач с женой в Харькове / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Кстати, к одежде Юрия и Виктории были прикреплены необычные шевроны, на которых изображен герб Украины и надпись "Харьков".

Напомним, недавно в Харьков приезжала украинская актриса Ольга Сумская. Знаменитость показала последствия вражеских обстрелов по городу.

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