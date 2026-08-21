Юрий Ткач после кризиса в браке во второй раз сделал предложение младшей на 8 лет жене: что спасло семью

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

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Украинский актер и ведущий Юрий Ткач во второй раз сделал предложение своей жене Виктории после серьезного кризиса в их браке, который в свое время чуть не привел к разводу.

Сейчас супруги снова вместе и воспитывают 11-летнюю дочь Лизу. Впрочем, путь к этому для них оказался непростым. Накануне 12-летия брака Юрий и Виктория откровенно рассказывали, что их отношения переживали сложный период, а из-за постоянных конфликтов они даже некоторое время жили отдельно.

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Проблемы, которые годами оставались нерешенными, заставили пару обратиться за помощью к психотерапевту. Первой на этот шаг решилась Виктория, а затем к работе над отношениями присоединился и Юрий.

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После непростого периода супруги решили не просто вернуться к прежней жизни, а фактически начать свои отношения заново. Именно поэтому повторное предложение стало для Юрия и Виктории Ткач символическим. По словам актера, они сознательно поставили точку на предыдущем этапе и договорились строить семью с чистого листа.

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

«Мы поставили точку в прошлых отношениях и начали сначала. И если мы начинаем все с нуля, то начало — это признание. И поэтому для нас это символическое начало чего-то нового», — объяснил Юрий в интервью 1plus1.

Ранее Ткач признался, что не сразу понял масштаб проблем и насколько серьезными были трудности в их семье. Со стороны их брак мог казаться вполне благополучным, однако внутри накапливалось немало невысказанных обид и недоразумений.

Актер рассказывал, что во время терапии ему пришлось переосмыслить собственное поведение и работать над собой. Виктория в свою очередь отмечала, что важной частью перезагрузки для них стала возможность дать друг другу пространство. Временная дистанция помогла партнерам лучше разобраться в своих чувствах.

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Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

Оглядываясь назад, Ткач с благодарностью говорит о том, что им удалось сберечь семью. Супруги продолжают проводить время вместе и делиться общими моментами с подписчиками. Артист убежден: если люди действительно хотят сохранить отношения, следует прилагать для этого усилия и дал совет парам в подобных ситуациях.

«Разрушить можно всегда, это секундное дело. А вот восстановить или разобраться, в чем проблема, и решить ее, на это нужно время и силы», — подчеркнул Юрий.

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар впервые за длительное время прокомментировала личную жизнь. Звезда на фоне слухов о разрыве с коллегой Стояновым пошутила о «кавалерах».

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