Юрий Ткач после признания о кризисе в браке показался с женой на отдыхе

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" Юрий Ткач порадовал поклонников семейным контентом.

Так, юморист впервые за длительное время показал редкое фото со всей семьей. Ткач попозировал с супругой Викторией и дочерью Лиззи перед зеркалом в черном фемили-образе. На изображении шоумен обнимает дочь, пока его возлюбленная прильнула к нему сзади.

Юрий Ткач с семьей / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

На милом фото жена звезды оставила геолокацию Буковеля. Так что, вероятно, что семейство отправилось на отдых в горы. Виктория также показала, как Лиззи любуется горными пейзажами и делает фото на память об этом моменте.

Юрий Ткач с семьей / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Отметим, что недавно Юрий Ткач делился откровением. Юморист ошеломил, что переживал серьезный кризис с женой и назвал его причины. К счастью, супругам удалось спасти любовь благодаря психотерапии и духовным практикам. Так что похоже, что все проблемы пара действительно оставила в прошлом и сейчас наслаждается новым этапом отношений.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко также рассказала о ссорах с мужем-военным Андреем Фединчиком и из-за чего они случались.

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