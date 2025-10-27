Юрий Ткач прокомментировал слухи о пополнении в семье и действительно ли его жена беременна

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

Известный украинский юморист и капитан шоу «Я люблю Украину» Юрий Ткач прокомментировал слухи о возможной беременности жены Виктории.

Так, еще в июле этого года супругам неожиданно приписали будущее пополнение в семье. Дело в том, что жена шоумена опубликовала фото с гендер-пати и неоднозначно подписала его. В итоге Ткач расставил все точки над «і». Звезда объяснил, что на самом деле на событие его семья пришла как гостья, а не как виновница торжества. Поэтому Виктория не беременна.

«Пополнение зависит от Бога. Но здесь была история, что кто-то из наших друзей или жена запостили фотосессию с гендер-пати, куда нас пригласили. Мы не думали, что это так разнесется. Люди поняли по-своему», — рассказал ведущий в комментарии «Тур звездами».

Юрий Ткач с семьей / © instagram.com/yuriy_tkach

К тому же слухи сразу опровергаются, если взглянуть на фото Виктории у нее в Instagram. Там на серии последних фото с отдыха у жены Юрия не виднеется ни одного округлого животика. Вместо этого сразу заметно, как кардинально похудела девушка. В свою очередь Ткач поделился, что пока они не задумывались о втором ребенке.

«Не скажу, что мы обсуждаем этот вопрос, но отдаем все на усмотрение судьбы. Как будет — так и будет», — подчеркнул шоумен.

Виктория Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

