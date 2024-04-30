Юрий Ткач прокомментировал слухи о разводе кумы Екатерины Кухар и рассказал об их общении

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" и капитан шоу "Я люблю Україну" Юрий Ткач отреагировал на слухи о проблемах в браке кумовей, балерины Екатерины Кухар и ее мужа Александра Стоянова.

На вопрос, беспокоящий многих поклонников, шоумен ответил довольно лаконично. Юрий хоть и не стал раскрывать никаких подробностей, однако сразу опроверг какие-либо догадки.

"Это все слухи. Не знаю", - ответил Юрий в программе "Ранок у великому місті".

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Также Ткач отметил, что сейчас он довольно редко общается со своей кумой, хотя они находятся в прекрасных дружеских отношениях.

"К сожалению, мы так близко не общаемся. Но созваниваемся, все нормально", - добавил юморист.

Отметим, слухи о разводе Екатерины Кухар с Александром Стояновым распространяются в Сети давно. О проблемах в браке пары внимательные поклонники заговорили после того, как в одном из интервью избранник балерины назвал ее "матерью своих детей". А незадолго до этого сама Екатерина изменила прическу и приравняла это к переменам в жизни, чем еще больше заинтриговала фанатов. А впоследствии балерина намекнула еще раз и отметила, что с экс-мужем они "идут разными путями". Однако четкого ответа супруги пока не дали.

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