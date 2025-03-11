Юрий Ткач рассекретил неожиданный ценный подарок от жены: "Соседи не слышали"

Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач рассекретил неожиданный ценный подарок, которым его порадовала жена Виктория.

Оказывается, у комика появилось новое хобби. В программе "ЖВЛ представляет" знаменитость признался, что увлекается игрой на музыкальных инструментах. Ранее Юрий Ткач овладевал пианино и гитарой, а теперь барабанами. Оказывается, Виктория подарила мужу барабанную установку, чем осуществила его мечту. Юморист уверяет, что это специальные барабаны, звук от которых не будет мешать соседям.

Юрий Ткач с женой / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

"Жена подарила барабанную установку такую, чтобы соседи не слышали, с разными тарелками. Мне очень нравится! Мне очень нравится пианино, начал на гитаре играть, потом пошел на пианино, потом на барабаны. Как-то так кайфую! Это такие скилы, которые я развиваю в себе", — признался юморист.

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Напомним, недавно Юрий Ткач рассказал, как в прошлом году едва не развелся с женой. Пара пережила серьезный кризис, даже разъехалась и не жила вместе. К счастью, влюбленным удалось сохранить брак. Юрий Ткач рассказал, что им с женой помогло пережить кризис.

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