Юрий Ткач рассекретил неожиданный ценный подарок от жены: "Соседи не слышали"

Артист раскрыл свое новое хобби.
Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач рассекретил неожиданный ценный подарок, которым его порадовала жена Виктория.
Оказывается, у комика появилось новое хобби. В программе "ЖВЛ представляет" знаменитость признался, что увлекается игрой на музыкальных инструментах. Ранее Юрий Ткач овладевал пианино и гитарой, а теперь барабанами. Оказывается, Виктория подарила мужу барабанную установку, чем осуществила его мечту. Юморист уверяет, что это специальные барабаны, звук от которых не будет мешать соседям.
"Жена подарила барабанную установку такую, чтобы соседи не слышали, с разными тарелками. Мне очень нравится! Мне очень нравится пианино, начал на гитаре играть, потом пошел на пианино, потом на барабаны. Как-то так кайфую! Это такие скилы, которые я развиваю в себе", — признался юморист.
Напомним, недавно Юрий Ткач рассказал, как в прошлом году едва не развелся с женой. Пара пережила серьезный кризис, даже разъехалась и не жила вместе. К счастью, влюбленным удалось сохранить брак. Юрий Ткач рассказал, что им с женой помогло пережить кризис.
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