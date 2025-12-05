- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 307
- Время на прочтение
- 1 мин
Юрий Ткач рассекретил свою близкую подругу из шоу-бизнеса: "Мы постоянно на связи".
Шоумен дружит с известной ведущей.
В новом выпуске шоу "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ зрителей ждет особое появление - к команде капитана Юрия Ткача присоединилась его близкая подруга, ведущая и артистка Мила Еремеева.
Их дружба уже давно вышла за пределы работы. Сам актер трогательно называет Милу частью своей семьи. В частности, и Юрий Ткач считает ведущую своей близкой подругой, и его жена, и дочь.
"Душа нашей семьи. Лучшая подруга моей жены Вики и уже лучшая подруга моей маленькой дочери Лизи. С Милой мы постоянно на связи. Это невероятно сильная девушка, но с нежной хрупкой душой. Я ее очень обожаю", - прокомментировал Юрий Ткач.
Жена капитана шоу "Я люблю Украину" Виктория действительно близко дружит с Милой Еремеевой. В октябре этого года они вместе с 11-летней Лизой отдыхали на Сейшельских островах, часто втроем посещают публичные мероприятия и проводят совместные выходные.
По словам Юрия Ткача, работа с Еремеевой - это всегда синергия, юмор и теплая атмосфера. Какой будет их командная игра на знание своей страны, смотрите в новом выпуске "Я люблю Украину" в воскресенье, 7 декабря, в 19:00 на телеканале ТЕТ. Не пропустите премьеру с Александром Педаном, Дарьей Петрожицкой и звездными участниками - Васей Харизмой, Катей Никитиной и Олегом Свищом.