Юрий Ткач рассказал о своей первой несчастливой любви, знакомстве с женой и планах на второго ребенка

Артист признался, что они с супругой Викторией хотят во второй раз стать родителями.

Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач поделился подробностями личной жизни.

В программе ЖВЛ артист вспомнил свою, как он тогда считал, первую любовь. С избранницей артист встречался шесть лет, впрочем, отношения их не сложились. Для Ткача их разрыв был очень болезненным, и он считал, что больше не будет встречаться с девушками.

"Мне это очень тяжело далось. Я просто сказал, что все. Это вот так больно. Я сказал, что больше не хочу", – поделился актер.

Впрочем, младшая на восемь лет танцовщица Виктория изменила мнение Ткача. Как признался актер, он влюбился с первого взгляда и постоянно хотел быть рядом с девушкой.

Юрий Ткач с женой / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"У меня уже вектор вернулся, и я понял, что такое настоящая любовь. Такие ощущения, что ты просто не можешь ничего сделать, у тебя челюсть дрожит, ты хочешь увидеться, просто даже походить по кругу. Как-то так случилось, что ты понимаешь, что это твой человек", — вспомнил актер.

В конце концов Юрий уже девять лет состоит в браке с Викторией. Вместе супруги воспитывают 8-летнюю дочь Елизавету. Впрочем, пара планирует во второй раз стать родителями. Как признался Ткач, они с супругой уже работают над этим.

Юрий Ткач с женой и дочерью / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

"Планируем, но как Бог даст. Мы готовы, мы открыты к этому, мы работаем над этим вопросом", — добавил Юрий Ткач.

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