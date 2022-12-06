Юрий Ткач рассмешил поклонников забавным видео об отключении света в Украине

Актер искал способы альтернативного энергообеспечения.
Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач повеселил поклонников новым видео, на котором пошутил на актуальную тему – отключение света по Украине.
В ролике, которым актер поделился в своем Instagram, он пытался найти альтернативную электроэнергию во время блэкаута. Ситуация получилась знакомой многих украинцев, ведь сейчас мы все ищем способы обеспечить себя светом и теплом во время отключений.
Так, Ткач пытался получить статическую энергию от синтетической ткани, пытался крутить педали на велосипеде и даже делать ветряную мельницу из вентилятора. Но в конце концов на помощь актеру пришли бойцы ВСУ, которые по сюжету подарили ему генератор вместо авто, которое он отдал на фронт.
Фанов Ткача такое видео от актера очень повеселило и подняло настроение, ведь многие узнали на этих кадрах себя.
- Без юмора сейчас некуда!
- Спасибо! Подняли настроение!
- Этот сериал всегда улучшает мой день!
- Спасибо за поднятое настроение!
Напомним, ранее певица Джамала показала, как выглядит вечерний Киев во время блэкаута.
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