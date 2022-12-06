Юрий Ткач рассмешил поклонников забавным видео об отключении света в Украине

Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач повеселил поклонников новым видео, на котором пошутил на актуальную тему – отключение света по Украине.

В ролике, которым актер поделился в своем Instagram, он пытался найти альтернативную электроэнергию во время блэкаута. Ситуация получилась знакомой многих украинцев, ведь сейчас мы все ищем способы обеспечить себя светом и теплом во время отключений.

Так, Ткач пытался получить статическую энергию от синтетической ткани, пытался крутить педали на велосипеде и даже делать ветряную мельницу из вентилятора. Но в конце концов на помощь актеру пришли бойцы ВСУ, которые по сюжету подарили ему генератор вместо авто, которое он отдал на фронт.

Фанов Ткача такое видео от актера очень повеселило и подняло настроение, ведь многие узнали на этих кадрах себя.

Без юмора сейчас некуда!

Спасибо! Подняли настроение!

Этот сериал всегда улучшает мой день!

Спасибо за поднятое настроение!

Напомним, ранее певица Джамала показала, как выглядит вечерний Киев во время блэкаута.

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