Юрий Ткач с женой раскрыли причину трещины в браке и как преодолели проблемы: "Это трэш"

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

Украинский шоумен Юрий Ткач вместе с женой Викторией впервые публично поделились подробностями сложного периода в своих отношениях.

Накануне 12-й годовщины брака супруги признались, что их семья едва не оказалась на грани разрыва. Чтобы сохранить любовь и взаимопонимание, им пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. О непростом опыте пара рассказала в шоу «Кажуть! Брешуть?». По словам Виктории, долгое время в браке накапливалось непонимание, которое впоследствии переросло в серьезную напряженность.

«Если меня начинают ограничивать, мне становится некомфортно и мне хочется оттуда сбежать. Юра любит контролировать. Раньше было так: "А где?", "А чего?", "А когда?", "А почему?". У меня сразу ощущение, что на меня начинают давить», — поделилась Виктория.

Она добавила, что в атмосфере доверия ей, наоборот, хочется делиться всем, что происходит в жизни. Однако любое давление автоматически вызывало внутреннее сопротивление и желание отстраниться.

Юрий Ткач с семьей / © instagram.com/yuriy_tkach

Супруги также осознали, что для перезагрузки им необходимо было дать друг другу пространство. Временная дистанция помогла каждому разобраться в собственных чувствах и понять, есть ли у этих отношений будущее.

«Иногда людям нужно пространство для того, чтобы обновить прежде всего себя и вернуться друг к другу уже с новым пониманием. Бывает, люди не согласны с этим, поэтому остаются, "доедают" друг друга и в конце концов просто расходятся. Хотя могли бы дать это пространство, чтобы понять, нужно ли им это вообще. Нам нужно было время, сделать расстояние друг между другом, понять, что среди этого есть любовь», — отметила Виктория.

Первой шаг к изменениям сделала именно она — обратилась к специалисту. Впоследствии к терапии присоединился и Юрий. Шоумен признался, что долгое время не осознавал глубины проблем, ведь внешне их семья казалась благополучной.

«11 лет у нас было вроде бы все хорошо, а потом оказалось, что это такой трэш. Мне пришлось идти к психотерапевту, чтобы разобраться, в чем была проблема и на что именно Вика обижалась. Я начал работать над собой, расслабился, осознал, начал заниматься собой и полюбил себя. И Вика тоже», — рассказал артист.

