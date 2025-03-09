Юрий Ткач шокировал, как оказался на грани развода с женой: "Мы разъехались"

Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач рассказал, как едва не развелся с женой Викторией.

В прошлом году супругам пришлось пережить серьезные испытания. Во время войны отношения многих пар обострились, и Юрий Ткач с женой не стали исключением. В браке влюбленных произошел кризис. Пара не жила вместе. Хоть и на развод документы никто не подавал, но соответствующие мысли были.

"Мы все знаем о том, что во время войны очень много пар начало разводиться. И мы не исключение. Мы попали в такую же историю. Мы разъехались, но никто не подавал на развод. Мы просто неслись в яму. И надо было остановиться для того, чтобы понять, есть ли чувства, любовь и желание идти дальше. Мы наломали дров", - рассказал шоумен в интервью "Ближче до зірок".

Юрий Ткач с женой / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Виктория же добавила, что за 13 лет отношений были разные моменты, но этот кризис оказался самым серьезным. У каждого из них были обиды друг на друга.

"За почти 13 лет вместе мы прошли очень много разных моментов. Это был, мне кажется, самый большой такой кризис в наших отношениях. У каждого были какие-то свои образы и эта вся история", — делится Виктория.

В этот трудный период супругам очень помогала дочь. Лиза поддержала обоих родителей и заставляла их серьезно задумываться о будущем. Также супруги решили пойти на терапию. В конце концов это все дало результат. Влюбленные преодолели кризис, а их отношения стали еще крепче. Более того, Юрий Ткач даже во второй раз сделал жене предложение, а сейчас они планируют обвенчаться.

Юрий Ткач с женой и дочерью / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Напомним, недавно актер Артур Логай заговорил о кризисах в браке с супругой. Также артист признался, как возлюбленная реагирует на его съемки в пикантных сценах.

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