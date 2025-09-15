Юрий Ткач трогательно поздравил дочь с 11-летием и удивил, как она заметно подросла и изменилась

Юрий Ткач с женой и дочерью / © instagram.com/yuriy_tkach

Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач трогательно поздравил дочь с 11-летием.

15 сентября Лиза празднует день рождения. Девочке исполняется уже 11 лет. Конечно, звездные родители одними из первых поздравили дочь с особенным праздником. Они адресовали Лизе совместный пост в Instagram. Ткачи смонтировали видео из различных архивных кадров, на которых можно заметить, как их дочь с годами подросла и сильно изменилась. Единственное, что остается неизменным, это невероятная харизма и артистизм Лизы.

"Наша вселенная, наша душа, наша любовь... Наша, такая уже взрослая, маленькая девочка... Наша гордость, вдохновение и радость в каждой минуте! Ты та, ради кого и на всю жизнь! С твоим днем, крошка! Пусть твоя жизнь будет такой же светлой, как твои мечты", - обратились к дочери родители.

Юрий Ткач также опубликовал и свежее фото с Лизой. На кадре они мило позировали друг возле друга и делали селфи. Судя по фотографии, девочка очень сильно любит экспериментировать с внешним видом.

Напомним, недавно Юрий Ткач вместе с женой отвел дочь в пятый класс, правда, на день позже, чем другие школьники. Шоумен раскрыл причину, почему так произошло.